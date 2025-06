juventus calciomercato estivo 2025 fervono le trattative

L’estate 2025 si infiamma nel calciomercato italiano, con tutte le big pronte a rivoluzionare le rose. La Juventus fa sul serio puntando forte su Jadon Sancho, intensificando i contatti con il Manchester United. Il Napoli non molla, ma il prezzo di 25 milioni sembra frenare le trattative. Tra colpi di scena e trattative serrate, il mercato si prepara a sorprenderci: chi avrà la meglio? Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

Il calciomercato estivo 2025 si accende con trattative che promettono di ridisegnare le rose delle squadre italiane. La Juventus spinge per Jadon Sancho, con una nuova chiamata al Manchester United per trovare un accordo. Anche il Napoli insiste per l'ala inglese, ma la richiesta di 25 milioni frena le negoziazioni.