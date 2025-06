Juventus bianconeri spazzati via dal Manchester City

La Juventus, già qualificata, affronta il Manchester City in un testa a testa che si trasforma in una lezione di calcio. Con un turnover massiccio, i bianconeri vengono travolti 5-2 dall'uragano City, sotto gli occhi di un Guardiola implacabile. Una sconfitta che fa riflettere sul senso di rischiare troppo quando si tratta di restare competitivi. La domanda ora è: come ripartire da questa batosta?

Juve spazzata via dall'uragano City: mai fare turnover con Guardiola La Juventus è stata travolta 5-2 dal Manchester City nel Mondiale per Club, subendo la prima sconfitta nella competizione. Tudor, forte della qualificazione già ottenuta, ha optato per un turnover massiccio rispetto alla gara contro il Wydad, ma la scelta

Juventus-Manchester City 2-5, risultato e highlights della partita al Mondiale per Club: bianconeri agli ottavi da secondi - Manchester City, la sfida mette in palio il primo posto del girone G al Mondiale per Club: gli aggiornamenti sulle probabili formazioni e le ultime news in tempo reale. Riporta fanpage.it

Mondiale per Club, Juventus-Manchester City 2-5: bianconeri secondi del Gruppo G - Alla Juve sarebbe bastato un pareggio per iniziare la fase a eliminazione diretta in vetta al proprio Gruppo, ma a Orlando i Citizens hanno avuto la meglio. Scrive tg24.sky.it