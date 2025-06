Juventus | Arrigo Sacchi elogia i progressi di Tudor

La Juventus sta vivendo un momento di rinascita sotto la guida di Igor Tudor, che sta infondendo nuova energia alla squadra. Arrigo Sacchi, leggenda del calcio italiano, non perde occasione per riconoscere i progressi della Vecchia Signora, evidenziando un miglioramento nel gioco e nell’approccio tattico. Al Mondiale per Club 2025, i bianconeri mostrano segnali di crescita promettenti, lasciando intravedere un futuro brillante. La strada verso il successo è ormai tracciata.

Una Juve in crescita Igor Tudor sta dando nuova linfa alla Juventus, e Arrigo Sacchi, leggenda del calcio, non può fare a meno di notarlo. Al Mondiale per Club 2025, i bianconeri mostrano segnali di crescita, con un gioco più solido e un approccio che convince. Il tecnico croato,

Sacchi: La Juventus sta crescendo. E Tudor mi ricorda Conte in più aspetti; Juve, Sacchi su Tudor: Noto miglioramenti, mi ricorda Conte; Sacchi vede progressi nella Juve di Tudor e la paragona al lavoro di Conte.

Juve, Sacchi su Tudor: “Noto miglioramenti, mi ricorda Conte” - Arrigo Sacchi ha scritto della Juventus sulla Gazzetta dello Sport, sottolineando i meriti del tecnico Igor Tudor. Riporta msn.com

Sacchi vede progressi nella Juve di Tudor e la paragona al lavoro di Conte - Analisi del nuovo corso della Juventus sotto la guida di Tudor e il paragone con il metodo di Conte secondo Arrigo Sacchi. Riporta msn.com