Juventus altro patteggiamento | c’è la data del processo

L'inchiesta Prisma sulla Juventus entra in una nuova fase, con gli ex vertici come Andrea Agnelli e Pavel Nedved pronti a chiedere il patteggiamento. La vicenda, ancora in corso e ricca di sviluppi, tiene con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Quale sarĂ il destino dei protagonisti di questa intricata vicenda giudiziaria? Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione della Juventus.

Non è ancora conclusa l’Inchiesta Prisma: gli ex vertici della Juventus chiedono il patteggiamento. La data e gli aggiornamenti sulla vicenda Gli ex vertici della Juventus, da Andrea Agnelli a Pavel Nedved, hanno chiesto il patteggiamento nell’ambito dell’inchiesta “Prisma” sui conti della societĂ . L’indagine era stata avviata dai pm torinesi ed era poi arrivata alla Procura di Roma per competenza. Juventus, nuovo filone dell’inchiesta Prisma: si decide il 22 settembre (Foto Ansa) – calciomercato.it I pm romani Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, titolari del fascicolo coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, nel corso dell’udienza preliminare hanno invece sollecitato per Maurizio Arrivabene il non luogo a procedere. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, altro patteggiamento: c’è la data del processo

