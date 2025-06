Juve Zuliani smorza le critiche | Abbiamo perso 5-2 ma era qualificata e non era un partita che inficiava Prima del 3-1 Vlahovic…

Dopo la sconfitta di misura contro il Manchester City, molte voci si sono levate critiche e polemiche. Tuttavia, Zuliani interviene per smorzare gli animi, sottolineando che la Juventus era già qualificata e che questa partita non ha compromesso il cammino della squadra nel torneo. Un punto di vista che invita a riflettere oltre il risultato e a guardare avanti con fiducia verso gli ottavi di finale contro il Real Madrid.

Ieri sera la Juventus ha perso malamente contro il Manchester City per 5-2, nell'ultima giornata del girone G del Mondiale per Club, classificandosi al secondo posto dietro la squadra inglese e dove ora affronterà il Real Madrid il prossimo 1° luglio (ore 21) negli ottavi di finale. Appena finito l'incontro, negli studi di "7Gold", il

