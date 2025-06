Juve Tudor non fa drammi | Il City è troppo per noi non ho nulla da dire ai ragazzi

L'eliminazione della Juventus contro il Manchester City al Mondiale per Club ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. Igor Tudor, allenatore bianconero, ha affrontato la sconfitta con onestà e rispetto, senza drammi né edulcorazioni. La batosta è stata dura, ma il tecnico croato non si abbatte: riconosce le difficoltà e guarda avanti, convinto che il lavoro fatto meriti ancora fiducia. E noi aspettiamo di vedere come la Juve reagirà alle sfide future.

Igor Tudor e la batosta incassata dalla Juventus contro il Manchester City al Mondiale per Club. A margine della partita, il tecnico croato ha commentato la sconfitta ai microfoni di Dazn e Mediaset, mostrandosi dispiaciuto per il risultato (2-5) e la prestazione (pessima) ma senza gettare la croce addosso ai suoi ragazzi o sminuire il lavoro degli ultimi mesi. L’analisi di Igor Tudor. «Che sensazioni lascia la partita? Brutte, 5 gol presi non è mai bello. Vanno dette anche certe cose sulla loro qualità. Ci eravamo qualificati, volevamo far riposare qualcuno e loro giocano troppo bene. Abbiamo sofferto, non siamo riusciti a rubare palla e non bene neanche quando ce l’avevamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juve, Tudor non fa drammi: «Il City è troppo per noi, non ho nulla da dire ai ragazzi»

