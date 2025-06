Juve travolta ma vince la serata tv Bene Infante e Del Debbio

Una serata televisiva ricca di emozioni, anche in caso di sorprese sportive e di approfondimenti di qualità. La Juventus travolta nel mondiale per club, ma la vittoria va a Rai1 con Don Matteo, e a Canale5 con gli ascolti record del match Manchester City-Juve. In questo scenario, bene Infante e Del Debbio, dimostrando come il pubblico apprezzi contenuti coinvolgenti e capacità di intrattenere. La serata si conferma un mix vincente tra sport, fiction e approfondimento, che cattura l’attenzione di milioni di italiani.

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica della fiction Don Matteo (tredicesima stagione), con Terence Hill, Nino Frassica e Nathalie Guetta, conquistare il 17.0% pari a una media di 2.322.000 spettatori. Su Canale5, il Mondiale per Club con la sconfitta della Juventus per 5 a 2 contro il Manchester City ha ottenuto una media di 3.218.000 spettatori pari al 20.9% di share, vincendo la serata. Su Rai2, Ore 14 Sera condotto da Milo Infante ha segnato una media di 880.000 teste pari all'8.1% di share (1.042.000 - 6.5%). Su Rai3, Il documentario Estati senza fine totalizza una media di 448. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Juve travolta ma vince la serata tv. Bene Infante e Del Debbio

In questa notizia si parla di: serata - infante - juve - travolta

Ore 14 Sera con Milo Infante in prima serata su Rai2: le anticipazioni di giovedì 26 giugno 2025 - Stasera, giovedì 26 giugno 2025, alle ore 21.20 su Rai2, torna “Ore 14 Sera” con Milo Infante, il programma che svela le storie più intense e i volti nascosti dietro le notizie di cronaca.

Ascolti tv, Juve travolta ma vince la serata. Bene Infante e Del Debbio.

Ascolti tv, Juve travolta ma vince la serata. Bene Infante e Del Debbio - Gli ascolti del giovedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica della fiction Don Matteo (tredicesima stagione), con Terence Hill, ... Riporta iltempo.it

Ascolti tv ieri (26 giugno): Raoul Bova resiste anche al calcio, Milo Infante si conferma - City vince la prima serata col 20,9% di share, Don Matteo tiene al 17% di share, Ore 14 Sera all’8,1%: tutti i dati Auditel ... Si legge su libero.it