Juve scoppola col City Tudor parla chiaro | Loro avevano più qualità

La Juventus ha vissuto una dura realtà contro il Manchester City di Guardiola, che ha dominato il campo con autorità e un punteggio netto. Dopo due vittorie facili, i bianconeri si sono trovati di fronte a una squadra di classe superiore, dimostrando che il livello internazionale richiede ancora molto lavoro. La sfida ora è capire come la Juventus reagirà e se saprà risalire la china in questa stagione cruciale.

Orlando, 27 giugno 2025 – Una brusca frenata, forse un forte ridimensionamento sul livello internazionale. Dopo le prime due agili partite, va detto contro avversari abbastanza deboli, la Juve ha scoperto la dura realtà contro il Manchester City, che ha dominato il match di Orlando e vinto con un sonoro 5-2, ma i gol potevano essere di più. Insomma, City di Guardiola primo, e candidato a una stagione di assoluto livello per tornare in vetta sia in Premier che in Champions, Juve seconda e condannata ad affrontare il Real Madrid agli ottavi di finale. Ma la cosa più preoccupante, al netto dell’avversario del prossimo turno, è stata la differenza di livello e qualità contro gli inglesi, più veloci, più rapidi, più aggressivi nel pressing e più qualitativi in ogni giocata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, scoppola col City. Tudor parla chiaro: “Loro avevano più qualità”

In questa notizia si parla di: juve - city - scoppola - tudor

Calciomercato Juve LIVE: Savona nel mirino del City, Douglas Luiz può tornare in Premier League - Segui con noi le ultime novità sul calciomercato della Juventus, dove ogni giorno nuove trattative e indiscrezioni prendono forma.

Tudor, dopo il 5-2 incassato dalla Juventus, si inchina al Manchester City: "Stiamo parlando della miglior squadra al mondo degli ultimi 10 anni insieme al Real Madrid e con l'allenatore migliore al mondo. Spendono tanto e quando vogliono" Che ne pensat Vai su Facebook

Juve, scoppola col City. Tudor parla chiaro: “Loro avevano più qualità”; Spalletti al posto di Tudor: Perfetto per la Juventus; Juventus, il turnover di Tudor specchio di un club che sembra accontentarsi solo di esserci.

Juve, scoppola col City. Tudor parla chiaro: “Loro avevano più qualità” - Tudor realista: “Loro con più qualità, spendono 100 milioni per un giocat ... Da sport.quotidiano.net

Juve, defeat against City. Tudor speaks clearly: "They had more quality" - Tudor realistic: "They have more quality, they spend XNUMX million for a pl ... Riporta sport.quotidiano.net