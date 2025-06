Juve-Sancho lo United dice no al prestito | trattativa in salita

La Juventus tiene gli occhi puntati su Jadon Sancho, ma la strada verso l'Inghilterra si fa sempre più in salita: lo United ha infatti respinto la proposta di prestito, rendendo la trattativa complessa e incerta. Riuscirà la Vecchia Signora a trovare un'intesa? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questa sfida di mercato.

La Juventus continua a monitorare la situazione di Jadon Sancho, ma nelle ultime ore sono

Sancho snobba la Juve e sceglie Napoli: ecco cosa l'ha convinto - Sancho sceglie Napoli e snobba la Juventus: un colpo di scena nel calciomercato italiano che va oltre i soldi, puntando su visione e strategia.

La #Juventus ha proposto a #Sancho un triennale da 5Mln€ più bonus e allo United circa 24Mln€. L'offerta del #Fenerbahce, invece, è un 3+1 a 10Mln€+2 di bonus. Juve e #ManchesterUnited attendono una risposta del giocatore, che ha dato priorità ai bia

Repubblica - Juve, molta distanza con Sancho sul fronte ingaggio - Non sarà facile, per la Juventus, portare a casa la firma di Jadon Sancho, esterno d'attacco classe 2000 del Manchester United: come riportato da "La Repubblica", i bianconeri ... Scrive tuttojuve.com

Calciomercato Juventus: David dice sì, Sancho obiettivo concreto. Mbangula e Weah verso il Nottingham Forest - Il primo colpo a sorpresa potrebbe essere Jonathan David: l’attaccante canadese ha dato l’ok al trasferimento in bianconero. Segnala stadiosport.it