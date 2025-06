Juve Real Madrid Mbappé ci sarà agli ottavi di finale? L’annuncio di Xabi Alonso spiazza | ecco cosa ha detto sull’attaccante francese

L’attesa cresce: il ritorno di Kylian Mbappé potrebbe essere l’arma segreta del Real Madrid negli ottavi di finale contro la Juventus. Xabi Alonso, allenatore dei blancos, ha sorpreso tutti con parole che trasmettono speranza e determinazione. Riuscirà il fuoriclasse francese a tornare in tempo per guidare il suo team verso la vittoria? La sfida è aperta, e il mondo del calcio attende con trepidazione.

Juve Real Madrid, Mbappé ci sarà agli ottavi di finale? Le dichiarazioni di Xabi Alonso sull’attaccante francese. L’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa per analizzare le condizioni di Mbappé in vista dell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro la Juve. PAROLE – «Abbiamo bisogno di Kylian, ovviamente. Vogliamo che rientri il prima possibile, nella miglior condizione possibile. È uno dei migliori al mondo. Spero davvero che sia pronto. Vini può partire largo, Kylian più dentro. ma non è l’uno o l’altro. È questione di intesa, di percezione. Hanno qualità individuali straordinarie, ma servono all’interno di un sistema collettivo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com