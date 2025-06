Juve Real Madrid i galacticos perdono quel giocatore in vista dello scontro diretto contro i bianconeri in programma martedì! Arriva il comunicato ufficiale sulle sue condizioni

In vista dello scontro epico tra Juventus e Real Madrid, il team di Xabi Alonso si prepara a dover fare a meno di uno dei suoi pilastri. La perdita di David Alaba, annunciata ufficialmente, rappresenta un colpo duro in vista dell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro i bianconeri. La sfida promette emozioni intense e colpi di scena: i prossimi sviluppi saranno decisivi per il cammino di entrambe le squadre.

Juve Real Madrid, Xabi Alonso è costretto a rinunciare a quel giocatore in vista della sfida contro i bianconeri!. L’allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso è costretto a dover rinunciare a un elemento fondamentale. In attesa di saperne di più sulle condizioni di Kylian Mbappé, il tecnico spagnolo deve fare a meno di David Alaba in vista dell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro la Juve. Ecco l’annuncio della società blanca attraverso le seguenti parole. COMUNICATO – «A seguito degli esami medici effettuati sul nostro giocatore David Alaba dallo Staff Medico del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione muscolare al muscolo soleo della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Real Madrid, i galacticos perdono quel giocatore in vista dello scontro diretto contro i bianconeri in programma martedì! Arriva il comunicato ufficiale sulle sue condizioni

In questa notizia si parla di: realmadrid - giocatore - vista - bianconeri

?Le parole di mister #Tudor in conferenza stampa in vista dell'esordio della #Juve contro l'Al Ain Dichiarazioni che gasano i tifosi bianconeri curiosi di vedere la #Juventus al #mondialeperclub Tutte le dichiarazioni le trovi nel primo commento Vai su Facebook

Real, ecco Huijsen: la Juventus guadagna 4 milioni; Juve, non avere paura del Real: Morata è il tuo presente, e deve essere il tuo futuro; Real Madrid, fatta per Huijsen: l’ex Juventus a disposizione al Mondiale per club. Nuove critiche a Giuntoli.

Pronostici Juventus e Real Madrid: due ammoniti delle squadre avversarie - Pronostici Juventus e Real Madrid: ecco tutti gli ammoniti delle due partite che vedono protagoniste i bianconeri e i Blancos. Come scrive ilveggente.it

Real Madrid, guida completa alla squadra: storia, giocatore chiave, giovane talento e allenatore - Alla scoperta delle protagoniste del Mondiale per Club Il Real Madrid è inserito nel girone H del Mond ... Si legge su calcionews24.com