Juve Manchester City Marco Baridon a caldissimo | Divario nettissimo sconfitta che fa tornare con i piedi per terra e che evidenzia il gap da colmare C’è un’unica risposta positiva… – VIDEO

Dopo la pesante sconfitta contro il Manchester City nel Mondiale per Club, Marco Baridon si infiamma, evidenziando un divario evidente e la necessità di colmare le lacune della Juventus. Una prestazione da dimenticare che riporta i bianconeri con i piedi per terra e accende i riflettori sul percorso di crescita da intraprendere. La strada verso gli ottavi si fa ancora più sfidante, ma l’unica via è quella di reagire.

di Marco Baridon Juve Manchester City, Marco Baridon a caldissimo: le dichiarazioni del direttore di dopo la sconfitta dei bianconeri – VIDEO. La Juventus perde contro il Manchester City nel terzo match del Mondiale per Club. Una prestazione da dimenticare per i bianconeri in vista del prossimo match agli ottavi che sarà l’1 luglio alle 21. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Al termine del match, Marco Baridon, direttore di , ha commentato così la prestazione dei bianconeri. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Manchester City, Marco Baridon a caldissimo: «Divario nettissimo, sconfitta che fa tornare con i piedi per terra e che evidenzia il gap da colmare. C’è un’unica risposta positiva…» – VIDEO

In questa notizia si parla di: manchestercity - marco - baridon - caldissimo

Marco Baridon a caldissimo Lo ha detto su Yildiz e Juve-Wydad Vai su Facebook

Al Ain Juve, Marco Baridon a caldissimo: il commento VIDEO; Juve Wydad, Baridon a caldissimo: «Yildiz Mondiale» - VIDEO; Juve Empoli, Marco Baridon a caldissimo: le sue parole.

Juve Manchester City, Baridon: «La miglior prestazione»VIDEO - Juventus News 24 - Juve Manchester City, l’analisi del direttore di Juventusnews24 Marco Baridon sulla vittoria dello Stadium: il suo commento sul match di Champions League – VIDEO Grande vittoria per la Juve in ... Segnala juventusnews24.com

Juve Wydad, Baridon a caldissimo: «Yildiz Mondiale» - VIDEO - Juventus News 24 - Juve Wydad, Marco Baridon a caldissimo: le dichiarazioni del direttore di Juventusnews24 dopo la vittoria dei bianconeri – VIDEO La Juventus vince contro il Wydad convincendo anche nel secondo match ... Riporta juventusnews24.com