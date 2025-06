Juve Manchester City la moviola dei giornali | Turpin promosso c’è un solo errore da segnalare nella sua partita

Nella sfida tra Juventus e Manchester City, il focus si concentra sulla moviola e sulle decisioni arbitrali che hanno fatto discutere. Turpin, promosso con un solo errore segnalato, ha gestito con decisione e competenza una partita ricca di emozioni. Analizzando gli episodi, emerge quanto siano fondamentali le scelte dell’arbitro in match così decisivi. La partita di ieri sera ha lasciato il segno, ma ora è il momento di approfondire i dettagli: vediamo cosa ne pensa la stampa.

Juve Manchester City, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola relativi alla sfida disputata ieri sera. La Juventus ha chiuso la propria fase a gironi del Mondiale per Club con una pesante sconfitta per 5-2 contro il Manchester City, un risultato che condanna i bianconeri al secondo posto e a un impegno sulla carta più complicato agli ottavi di finale. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola. Al 9? ok il primo vantaggio del City: Ait-Nouri pesca Doku in verticale, chiaramente tenuto in gioco da Kalulu. Dubbio invece al 37?, il fuorigioco fischiato a McKennie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com