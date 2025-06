Juve la manita dei City e la crisi del calcio italiano

Un Brasile in miniatura all’orizzonte: il City di Haaland dilaga 5-2 contro la Juventus, riflettendo non solo una vittoria schiacciante ma anche le difficoltà del calcio italiano. Una sfida che solleva interrogativi sulla competitività del nostro campionato e invita a riflettere sui futuri scenari del pallone tricolore. Scopriamo insieme cosa significa questa sconfitta per il nostro calcio e quali strade intraprendere per rilanciarlo.

Haaland e compagni vincono 5-2 contro i bianconeri al Mondiale per club

Mondiale per club: Juve con la “manita” (5-0) sugli emiratini dell’Al Ain. Doppiette di Kuolo Muani e Conceicao - La Juventus si conquista il cuore dei tifosi con una prestazione impeccabile al Mondiale per club, segnando una storica vittoria per 5-0 contro l’Al Ain.

