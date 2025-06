Juve | Infortunio Grave per Savona Lesione alla Caviglia

Brutte notizie per la Juventus e il giovane talento Nicolò Savona, che si è infortunato gravemente alla caviglia durante il match contro il Manchester City. Dopo gli accertamenti, è stata confermata una lesione capsulo-legamentosa di alto grado, un colpo duro per il difensore e per i bianco-neri. La squadra ora si prepara ad affrontare questa sfida, sperando in una pronta e completa guarigione.

Juventus, Infortunio Grave per Nicolò Savona: Lesione Capsulo-Legamentosa di Alto Grado alla Caviglia. Brutte notizie per la Juventus e, in particolare, per il giovane difensore Nicolò Savona. A seguito del trauma alla caviglia sinistra riportato ieri durante la partita del Mondiale per Club contro il Manchester City, il giocatore è stato sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici. I risultati hanno purtroppo evidenziato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. La Dinamica dell'Infortunio e la Diagnosi. L'infortunio è avvenuto durante la gara intensa contro il Manchester City, un match che ha messo a dura prova i bianconeri.

