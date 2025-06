Juve inchiesta Prisma | Agnelli patteggia Cresce l' attesa per il 22 settembre | ecco cosa succede

L'inchiesta Prisma sulla Juventus scuote il calcio italiano: un'attenzione crescente si focalizza sull'attesa data del 22 settembre, quando si svolgerà una svolta cruciale. Andrea Agnelli e altri ex dirigenti optano per il patteggiamento, tentando di evitare il processo ordinario e di chiudere un capitolo travagliato. Questa mossa potrebbe segnare un punto di svolta nella spinosa vicenda giudiziaria: ecco cosa accadrà e quali sono le possibili implicazioni.

Svolta clamorosa nel processo scaturito dall'inchiesta 'Prisma' sui conti della Juventus. Gli principali ex dirigenti del club bianconero, a partire dall'ex presidente Andrea Agnelli, hanno presentato richiesta di patteggiamento per evitare il processo ordinario. Una mossa che segna un punto fondamentale nella vicenda giudiziaria che ha scosso il calcio italiano. Insieme ad Agnelli, hanno scelto la via del patteggiamento anche l'ex vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved e l'ex direttore sportivo Fabio Paratici. Le richieste di pena concordate variano da undici mesi a un anno e otto mesi. Le accuse mosse a vario titolo dalla procura sono pesantissime: aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni, con al centro le plusvalenze fittizie e la gestione degli stipendi durante la pandemia. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Juve, inchiesta Prisma: Agnelli patteggia. Cresce l'attesa per il 22 settembre: ecco cosa succede

In questa notizia si parla di: agnelli - inchiesta - prisma - juve

“Alto Tradimento”, il libro-inchiesta sulla “grande fuga” degli Agnelli-Elkann da Torino tra silenzi e complicità. L’estratto in anteprima esclusiva - "Alto Tradimento" di Francesco Bonazzi è un'inchiesta rivelatrice sulla fuga degli Agnelli-Elkann da Torino, tra complicità e silenzi.

#Inchiesta #Prisma: #Agnelli, #Nedved e gli ex vertici della #Juventus chiedono il #patteggiamento https://ilfattoquotidiano.it/2025/06/27/processo-prisma-juventus-patteggiamento-decisione-news/8041793/… via @fattoquotidiano Vai su X

+++ Inchiesta Prisma, Agnelli, Nedved e Paratici hanno chiesto il patteggiamento! I DETTAGLI tinyurl.com/jfxhvara Vai su Facebook

Processo Prisma, i dirigenti Juventus chiedono il patteggiamento: i motivi dietro la scelta. Il futuro degli ex vertici, Andrea Agnelli pensa al ritorno in bianconero?; Plusvalenze Juve, da Agnelli a Nedved: gli ex dirigenti chiedono patteggiamento - LaPresse; Patteggiamento per Agnelli & Co, svolta nell'inchiesta sulla Juve.

Juve, inchiesta 'Prisma': Agnelli e gli ex dirigenti chiedono il patteggiamento - Tra i soggetti coinvolti figurano nomi di spicco del passato dirigenziale bianconero, tra i quali l'ex presidente della 'Vecchia Signora': tutti i dettagli ... Segnala msn.com

Inchiesta Prisma, Agnelli e gli ex dirigenti Juventus chiedono il patteggiamento - Leggi su Sky Sport l'articolo Inchiesta Prisma, Agnelli e gli ex dirigenti Juventus chiedono il patteggiamento ... Si legge su sport.sky.it