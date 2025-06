Juve il ko con il City lancia l’allarme | ora non c’è altra soluzione

La recente sconfitta della Juventus contro il Manchester City ha acceso un campanello d’allarme: la squadra necessita di un intervento immediato sul mercato per rafforzarsi e risollevarsi. Dopo un inizio promettente, le fragilità difensive sono emerse chiaramente, mettendo in discussione le ambizioni future dei bianconeri. È arrivato il momento di agire: non c’è altra soluzione per tornare a competere ai massimi livelli.

La pesante sconfitta dei bianconeri contro il Manchester City di Guardiola nel Mondiale per Club lancia l’allarme: ora il club deve intervenire sul mercato (Ansa Foto) – SerieAnews Una serata difficile per la Juventus, che ieri ha subito una netta sconfitta per 5-2 contro il Manchester City al Mondiale per club. Nonostante la buona partenza, la difesa bianconera ha palesato grossi problemi, con la squadra di Guardiola che ha capitalizzato ogni minimo errore. Sei gol nelle ultime tre gare, una media preoccupante che fa suonare il campanello d’allarme in casa Juve. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juve, il ko con il City lancia l’allarme: ora non c’è altra soluzione

In questa notizia si parla di: lancia - allarme - juve - city

Manchester United, Amorim lancia l’allarme: «Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club; è la cosa peggiore che può capitare» - Dopo la deludente sconfitta contro il West Ham, Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha espresso preoccupazione per la direzione della squadra.

“Come un coniglio”: Mondiale per Club, Luis Enrique lancia l’allarme Vai su Facebook

Juve, il ko con il City lancia l’allarme: ora non c’è altra soluzione; Maresca è preoccupato: Impossibile allenarsi con queste temperature; “Ti può far perdere i sensi”: il medico della Juve lancia l’allarme al Mondiale per Club.

Il direttore di Tuttosport critica la Juve e lancia un appello dopo la sconfitta col City - Il direttore di Tuttosport Vaciago riflette sulla sconfitta della Juventus contro il Manchester City, analizzando la situazione della squadra e lanciando un messaggio alla dirigenza bianconera. Segnala msn.com

Mondiale per Club, cosa lascia la sconfitta della Juventus con il Manchester City - Errori di Tudor e della difesa, turn over e una differenza tecnica a tratti imbarazzante: ecco cosa lascia ... Riporta panorama.it