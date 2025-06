Juve Il Centrocampo Si Muove | Spunta El Aynaoui Sfuma Tonali

spopolando nelle ultime ore è Neil El Aynaoui del Lens, un vero talento in ascesa che potrebbe rivoluzionare il reparto. Con Tonali ormai sfumato e Ederson come alternativa di lusso, la Juve punta deciso sulla qualità e sulla freschezza di giovani promesse. Il mercato entra nel vivo e l’attesa cresce: sarà lui il nuovo volto del centrocampo bianconero?

Juventus, Centrocampo nel Mirino: Spunta El Aynaoui, Tonali Sfuma, Ederson Alternativa di Lusso. Il calciomercato della Juventus entra nel vivo, e uno dei reparti su cui la dirigenza bianconera intende intervenire con decisione è il centrocampo. Tra sogni svaniti e nuove piste intriganti, l’obiettivo è chiaro: trovare qualità e dinamismo per rinforzare la mediana. Il Nome Nuovo: Neil El Aynaoui dal Lens. In questo contesto, il nome che sta guadagnando terreno è quello di Neil El Aynaoui. Il franco-marocchino, classe 2001, è sotto contratto con il Lens fino a giugno 2027, club che lo ha prelevato dal Nancy due anni fa per soli 600 mila euro. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Juve, Il Centrocampo Si Muove: Spunta El Aynaoui, Sfuma Tonali

