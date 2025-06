Juve cattive notizie dall’infermeria | lo stop è lungo

Brutte notizie per la Juventus: un infortunio grave all'infermeria mette a rischio un pezzo fondamentale della rosa. Dopo la sconfitta contro il Manchester City, i bianconeri devono reagire subito, anche se il morale è sotto pressione. Con il Mondiale del Club ancora in corso, la sfida con il Real Madrid si fa sempre più decisiva. Martedì si avvicina un'altra battaglia: la Juventus è pronta a rispondere con tutta la grinta che le resta.

La Juve di Tudor perde un pezzo a causa di un infortunio, le condizioni verrano rivalutate dopo un lungo periodo di stop. La Juve dovrà rialzarsi immediatamente dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Manchester City nell’ultima sfida prima degli ottavi di finale. Il Mondiale del Club dei bianconeri prosegue, ma il 5-2 contro gli uomini di Pep Guardiola li costringe ad affrontare il Real Madrid nella fase ad eliminazione diretta. Martedì sera, all’Hard Rock Stadium di Miami Garden, la Juve partirà sicuramente sfavorita contro la squadra di Xabi Alonso. Tuttavia, la speranza dei tifosi, è di vedere una prestazione all’altezza. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juve, cattive notizie dall’infermeria: lo stop è lungo

In questa notizia si parla di: juve - stop - lungo - cattive

Juve Stabia, Adorante punge il Palermo ed è 1-0: next stop, Cremonese - Dallo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, Michele Bellame racconta la storica vittoria della Juve Stabia, che con Adorante protagonista batte il Palermo e conquista i playoff di Serie B per la prima volta.

Serio infortunio per Gosens, l’Atalanta rischia di perderlo per due mesi; Juve, cattive notizie dall’infermeria: lo stop è lungo; Juventus, infortunio per Cabal: il difensore KO in Nazionale.

Milan-Juve, De Sciglio ko: Allegri lo perde a lungo, il bollettino - Tuttosport - Cattive notizie arrivano però dall'infermeria con De Sciglio, ... Come scrive tuttosport.com

Juve, guai senza fine: si teme un lungo stop per Cambiaso e Kelly - MSN - L'inglese è stato fermato da un problema muscolare e la paura è che possa restare fermo più a lungo delle due settimane previste dallo stop del ... Si legge su msn.com