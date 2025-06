Juve brutte notizie per Savona | lesione alla caviglia Rischia due mesi di stop

Brutte notizie per la Juventus: Savona, il difensore di Tudor, rischia due mesi di stop a causa di una grave lesione alla caviglia. Uscito anzitempo contro il City, gli accertamenti hanno confermato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. La sua assenza rappresenta un colpo duro per la squadra, che dovrà ora affrontare questa sfida con rinnovata determinazione e senza uno dei suoi pilastri in difesa.

Il difensore di Tudor, uscito anzitempo dalla sfida contro il City per infortunio, si è sottoposto agli accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, brutte notizie per Savona: lesione alla caviglia. Rischia due mesi di stop

