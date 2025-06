Juve 2-5 City | Sconfitta Deludente non serve attaccare Tudor

necessario guardare oltre le critiche superficiali e concentrarsi sulle strategie per rilanciare il club. La sconfitta contro il City evidenzia le aree di miglioramento, ma anche la determinazione di una Juventus che vuole tornare ai vertici. È il momento di analizzare con lucidità , senza perdere di vista l'obiettivo principale: rinvigorire il progetto e scrivere un nuovo capitolo di successo. Perché, alla fine, il futuro si costruisce con coraggio e visione.

Juventus Sconfitta dal City (2-5): Delusione Senza Scuse, Ma Basta Attaccare Tudor!. La Juventus ha incassato una sonora sconfitta per 5 reti a 2 contro il Manchester City, una prestazione deludente e senza alibi. È innegabile che la squadra abbia mostrato limiti evidenti, e le polemiche, se costruttive, sono sacrosante. Sappiamo bene quali sono i problemi che affliggono questa squadra e, in particolare, la sua struttura societaria. Tuttavia, è fondamentale evitare di esagerare, raccontare storie prive di verità e, soprattutto, smettere di sparare a zero contro Igor Tudor. Tudor: Un Eredità Difficile e Limiti Tecnici Non Colmati.

Mondiale per Club, Juventus sconfitta dal Manchester City: 5-2 il finale. Gol e highlights - L’avvio della sfida prometteva emozioni, ma il Manchester City si è subito dimostrato inarrestabile, dominando la scena e lasciando poco spazio alla Juventus.

