Judo Giulia Bronzano sale sul podio ed è terza nei -52 kg agli Europei Cadetti

Giulia Bronzano conquista il podio agli Europei Cadetti di Judo a Skopje, portando a casa una medaglia di bronzo nella categoria -52 kg. Dopo due medaglie conquistate ieri, l’azzurra conferma il suo talento anche nella seconda giornata di gare, dimostrando determinazione e bravura sui tatami macedoni. Questa brillante performance rafforza il prestigio del judo italiano nel panorama internazionale e promette grandi successi futuri.

Dopo le due medaglie di ieri, arriva un altro piazzamento sul podio per l'Italia nella seconda giornata dei Campionati Europei Cadetti 2025 di judo, in corso di svolgimento sui tatami dello Sports Center Jane Sandanski di Skopje (in Macedonia). Day-2 in cui si è gareggiato in cinque categorie di peso: -52, -57 e -63 kg al femminile; -66 e -73 kg al maschile. Giulia Bronzano ha ottenuto una splendida medaglia di bronzo nella -52 kg, perdendo ai quarti con la russa Polina Furman e poi imponendosi nella finale di consolazione sulla kosovara Sidorela Dodaj dopo aver superato due turni di ripescaggio.

