Journées Pédagogiques per i docenti di francese l’11 e 12 settembre a Firenze

Se sei un insegnante di francese desideroso di perfezionare le tue competenze e scoprire nuove metodologie didattiche, non perdere le Journées pédagogiques a Firenze. Un'occasione unica per confrontarsi con esperti, condividere esperienze e arricchire il proprio approccio pedagogico. L’11 e il 12 settembre 2025, un evento da non lasciarsi sfuggire per innovare il modo di insegnare e ispirare i tuoi studenti.

L'11 e il 12 settembre 2025 si svolgeranno a Firenze due giornate di aggiornamento professionale destinate agli insegnanti di francese che operano nelle scuole primarie e secondarie italiane. Le Journées pédagogiques sono promosse dall'Institut français Italia e realizzate in collaborazione con l'Università degli studi di Firenze.