Jonathan Bailey invita a vivere un' estate all' insegna della spontaneità con Martini

Jonathan Bailey invita a vivere un’estate all’insegna della spontaneità con Martini. L’attore, protagonista di Off Script, ci sprona a lasciarci alle spalle i programmi e ad abbracciare l’improvvisazione, creando ricordi autentici e sorprendenti. È il momento di uscire dagli schemi e lasciarsi guidare dalla libertà: perché le emozioni più vere nascono proprio dall’imprevedibile. Preparati a vivere un’estate senza regole, tutta da scoprire.

L'attore, protagonista di Off Script, la nuova campagna di Martini, esorta a uscire fuori dagli schemi per vivere momenti autentici, senza programmi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jonathan Bailey invita a vivere un'estate all'insegna della spontaneità (con Martini)

In questa notizia si parla di: vivere - martini - jonathan - bailey

Jonathan Bailey e Martini: l'estate è Off Script; JONATHAN BAILEY VA 'OFF SCRIPT' IN ITALIA CON MARTINI®; Jonathan Bailey ci regala il cocktail perfetto per l’estate.

L’estate secondo Jonathan Bailey: libertà, stile e un Martini Spritz in mano - L’attore Jonathan Bailey e Martini firmano un’estate spontanea e glamour, tra spritz, rooftop e momenti fuori dagli schemi. Secondo globestyles.com

JONATHAN BAILEY VA 'OFF SCRIPT' IN ITALIA CON MARTINI® - Insieme all'iconico brand italiano di aperitivi, l'attore invita a riscoprire un'estate fuori dagli schemi MILANO, 25 giugno 2025 /PRNewswire/ - Da adnkronos.com