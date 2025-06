Jokic è tornato a Ferrara Quattro anni dopo l’asso serbo dell’Nba ancora in vacanza in città

Nikola Jokic, il fenomeno serbo dei Denver Nuggets e considerato uno dei più grandi talenti del basket mondiale, ha fatto nuovamente parlare di sé a Ferrara. Dopo quattro anni, l’asso NBA è tornato in città, questa volta immortalato in una foto con la titolare di una struttura ricettiva che ha rapidamente fatto il giro del web. Un ritorno che conferma quanto Jokic sia amato e seguito ovunque, anche lontano dai riflettori della NBA.

Quattro anni fa era stato pizzicato per le vie del centro, stavolta è una foto con la titolare di una struttura ricettiva cittadina ad avere fatto il giro del web in pochi minuti. Nikola Jokic, l’asso serbo dei Denver Nuggets, per molti il più forte e talentuoso giocatore di basket del pianeta, ha fatto di nuovo capolino a Ferrara, la terra che per gli amanti dei cavalli è quella che ha dato i natali al plurititolato Varenne, il più grande esemplare trottatore di tutti i tempi. La leggenda, che poi tanto leggenda non è, narra che da ragazzino Jokic volesse darsi all’ippica, perché quella era la sua vera passione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Jokic è tornato a Ferrara. Quattro anni dopo, l’asso serbo dell’Nba ancora in vacanza in città

"Breve storia triste: mia moglie ha una struttura ricettiva a Ferrara. Questa mattina mi ha mandato questa foto. Lei non sa nulla di basket. Mi ha scritto: 'Stanotte ha dormito qui uno altissimo che è venuto a vedere dei cavalli. Ora è andato via. Gli ho chiesto una f

