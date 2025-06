JFC Civita Castellana e Asd Romaria premiate dalla Federcalcio per il loro settore giovanile

Le società calcistiche di Civita Castellana e ASD Romaria si distinguono ancora una volta, ricevendo prestigiosi riconoscimenti dalla Federcalcio per il settore giovanile. Secondo il Comitato Regionale del Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, sono ufficialmente qualificate come Club di 2° Livello per la stagione 2024/2025, un risultato che sottolinea l'impegno e la qualità delle loro attività giovanili. Questa eccellenza non fa altro che rafforzare la loro posizione nel panorama calcistico regionale e nazionale.

Come reso noto dal Comitato Regionale del Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, sono ufficiali i nomi delle società calcistiche che risultano qualificate come Club di 2° Livello per la stagione sportiva 20242025.

