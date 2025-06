Jesús Rodríguez sulla rampa di uscita

Nel cuore dell’estate 2025, il mercato delle stelle si infiamma: il Betis punta deciso su Jesús Rodríguez, una mossa strategica per rafforzare la squadra. Dopo aver concluso importanti operazioni, tra cui l’ingresso di Juanmi, Collado e Sabaly, il club spagnolo si prepara a cedere un talento promettente all’Atlético Madrid. La partita dei trasferimenti è aperta: scopriremo presto come questa operazione influenzerà il panorama calcistico iberico.

2025-06-26 20:49:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Dopo essere entrati in piccole quantità di Juanmi, Collado E Sabaly E per lasciare il milionario da trasferire per l'azienda Johnny Cardoso a Atlético de Madrid Lui Betis Continua ad avanzare nell'operazione di output con un nome specifico sulla tabella, il Jesús Rodríguez. Il Canterano, se non nulla, sarà il seguente per abbandonare la disciplina Verdiblanca che lascia un importante valore in eccesso nei club del club. Ci sono diverse squadre che hanno bussato alla porta di Alcalareño quest'estate, come Lipsia o il Aston Villa sebbene quello che è più vicino a ottenere il giovane calciatore è il Come il 1907 Di Cesc fábregas.