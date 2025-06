Jeff Bezos tutto pronto a Venezia per le nozze di mister Amazon | sfilata di star in laguna

Venezia si prepara ad accogliere un evento da sogno: le nozze di Jeff Bezos, il visionario di Amazon, stanno attirando l’attenzione mondiale. Tra star internazionali e sfilate di celebrità, l’atmosfera è carica di glamour e anticipazione. Ma non sono solo fascino e festa: attivisti e proteste minacciano di spezzare questa celebrazione esclusiva. In attesa dei dettagli, scopriamo insieme chi sono i vip invitati e cosa rende questo matrimonio così unico.

Jeff Bezos, è tutto pronto a Venezia per le nozze di mister Amazon. A due mesi dalla Mostra del cinema, le imminenti nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno diventando l’evento dell’anno a Venezia, non solo per la sfilata di super star internazionali invitate all’atteso appuntamento del fine settimana, ma anche per le proteste degli attivisti, decisi a rovinare la festa del patron di Amazon. Centinaia di invitati vip: ecco chi sono. Al matrimonio sono previste centinaia di invitati, compresi big della musica e del cinema. Bezos e futura signora sono arrivati a Venezia mercoledì, sbarcando con un taxi d’acqua al molo dell’Aman Hotel, lussuosissimo cinque stelle sul Canal Grande. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Jeff Bezos, tutto pronto a Venezia per le nozze di mister Amazon: sfilata di star in laguna

