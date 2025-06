Jeff Bezos Orlando Bloom | serata frizzante per l’attore dopo la rottura con Katy Perry

Dopo la recente rottura con Katy Perry, Orlando Bloom ha scelto di lasciarsi alle spalle i cuori infranti e di brindare alla vita con stile. Alla festa pre-matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, il giovane attore si è mostrato in ottima forma, circondato da una misteriosa bellezza. Un momento di svago e spensieratezza che ha catturato l’attenzione dei presenti e dei fan. La serata, infatti, promette di essere ricca di sorprese…

Dopo la sorprendente rottura con Katy Perry, Orlando Bloom si è goduto una serata frizzante con una affascinante ospite alla sontuosa festa pre-matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia giovedì sera. Lo riporta il Daily Mail, secondo il quale il neo-scapolo 47enne è stato avvistato mentre usciva dal chiostro della Madonna dell'Orto in compagnia di quella che si è poi è rivelata essere Jamie Mizrahi, 36 anny, stylist di molte star di Hollywood, dopo che gli ospiti erano stati costretti a concludere la serata in anticipo a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla Laguna.

