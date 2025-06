Jeff Bezos la storia del fondatore di Amazon e a quanto ammonta il suo patrimonio

Jeff Bezos, il visionario fondatore di Amazon, ha rivoluzionato il modo in cui facciamo acquisti online e accumulato un’eredità da capogiro. A 61 anni, con un patrimonio stimato in oltre 150 miliardi di dollari, rappresenta un esempio di ambizione e innovazione. Tra progetti futuristici e vita privata sotto i riflettori, il suo percorso affascina e ispira. Scopriamone di più su questa figura iconica, il suo successo e le ultime novità sulla sua vita personale.

Jeff Bezos, 61 anni, è il fondatore di Amazon e uno dei più ricchi al mondo. Nato ad Albuquerque nel 1964, si sposerà a Venezia tra pochi giorni con la giornalista Lauren Sanchez, un matrimonio che ha già scatenato numerose polemiche e tantissime curiosità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

