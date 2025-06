Jeff Bezos la sicurezza al lavoro sull’isola di San Giorgio nel giorno del ‘si’

In un’atmosfera di segretezza e lusso senza precedenti, Venezia si prepara ad accogliere il matrimonio più esclusivo di sempre: Jeff Bezos e Lauren Sanchez. L’isola di San Giorgio, blindata e sorvegliata con sistemi di sicurezza all’avanguardia, si trasforma nella cornice perfetta per questa unione da sogno. La domanda ora è: quali sorprese ci riserverà questo evento da record? Restate con noi, perché l’evento del secolo sta per cominciare.

Grande attesa a Venezia nel giorno del grande ‘si’ tra Jeff Bezos e la fidanzata Lauren Sanchez. La coppia convolerà a nozze oggi, sull’ Isola di San Giorgi o, scelta come scenario di quello che è già stato definito il matrimonio più esclusivo di sempre. L’isola, blindata da giorni, è monitorata a vista da un cordone di sicurezza ai massimi livelli mai visto sulla laguna: in aggiunta, è stato imposto il livello di sorvolo di droni o altri velivoli. Massima attenzione anche alle imbarcazioni, si potrà infatti sbarcare solo con permessi speciali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Jeff Bezos, la sicurezza al lavoro sull’isola di San Giorgio nel giorno del ‘si’

