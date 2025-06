Jeff Bezos e Lauren Sánchez | tutto l' amore per Napoli e la Costiera Amalfitana nei nomi degli chef scelti per il banchetto di nozze

Jeff Bezos e Lauren Sanchez celebrano il loro amore con un banchetto di nozze che unisce il prestigio internazionale alla passione per le eccellenze campane. Dai sapori autentici della pizza di Ciro Oliva, alle creazioni di Fabrizio Mellino, fino ai deliziosi dessert di Sal De Riso, la scelta degli chef riflette il fascino e la ricchezza culinaria di Napoli e della Costiera Amalfitana. Un matrimonio che diventa anche un omaggio alla tradizione gastronomica italiana, capace di conquistare ogni palato.

La pizza di Ciro Oliva, la cucina di Fabrizio Mellino, i dessert e i pasticcini di Sal De Riso: per le loro nozze Jeff Bezos e Lauren Sanchez scelgono un gruppo di nomi dell'alta gastronomia campana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jeff Bezos e Lauren Sánchez: tutto l'amore per Napoli e la Costiera Amalfitana nei nomi degli chef scelti per il banchetto di nozze

