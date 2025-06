Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposano a Venezia il sì sull' Isola di San Giorgio

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia è stato il grande evento dell’anno, tra vip, Hollywood e un tocco di magia lagunare. L’isola di San Giorgio ha accolto gli sposi in un’atmosfera da sogno, mentre le contestazioni degli attivisti hanno aggiunto pepe alla giornata. E il weekend veneziano si prepara a riscaldarsi ulteriormente: domani Lady Gaga prenderà d’assalto l’Arsenale con il suo spettacolo unico.

Il matrimonio dell'anno si è svolto tra una sfilata di Vip e divi di Hollywood in Laguna, ma anche tra le proteste degli attivisti. Sabato Lady Gaga si esibirà all'Arsenale domani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposano a Venezia, il sì sull'Isola di San Giorgio

