Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sono già sposati più di un mese fa in America | la rivelazione del Daily Mail

Il grande giorno è arrivato, ma il matrimonio era già stato celebrato. Nel primo dei tre giorni di festeggiamenti veneziani per l'unione tra il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e la giornalista e filantropa Lauren Sánchez, arriva la rivelazione che cambia la prospettiva sull'intero evento: la coppia è già legalmente sposata. "Si sono sposati da almeno un mese, più di un mese ", ha dichiarato una fonte strettamente legata all'organizzazione al tabloid britannico Daily Mail. "Il matrimonio è pienamente legale ed è avvenuto in America secondo la legge americana". La fonte ha aggiunto che la coppia aveva anche firmato un accordo prematrimoniale per proteggere il patrimonio di Bezos, stimato da Forbes in 244 miliardi di dollari.