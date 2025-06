Jeff Bezos e Lauren Sanchez oggi le nozze a Venezia | chiuso in anticipo il party prematrimoniale

In una Venezia avvolta da pioggia, fulmini e vento, Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno deciso di concludere anticipatamente il loro party prematrimoniale, con 45 minuti d’anticipo. Nonostante le intemperie, i futuri sposi sono pronti a vivere il momento più atteso: le nozze oggi sull’isola di San Giorgio Maggiore. Un matrimonio che promette di essere indimenticabile, anche tra contestazioni e emozioni forti...

Il party prematrimoniale è stato chiuso con 45 minuti d’anticipo rispetto all’orario previsto, cioè mezzanotte: gli invitati a causa di fulmini, pioggia e vento sono dovuti scappare prima. Fulmini e vento hanno costretto Bezos e la sua futura moglie Lauren Sanchez a chiudere con 45 minuti d’anticipo il party prematrimoniale di ieri sera a Venezia, dove oggi si terranno le loro nozze sull’isola di San Giorgio Maggiore. Tra contestazioni in piazza e maltempo, sono iniziati ieri i tre giorni di festeggiamento per le nozze dell’anno. Sono circa 200 gli invitati vip, tra cui Kim Kardashian, Orlando Bloom e Oprah Winfrey, che sono arrivati via yacht e jet privati. 🔗 Leggi su 361magazine.com