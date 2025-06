Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno detto sì il matrimonio più discusso dell'anno celebrato a Venezia

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, celebrato nella suggestiva Venezia, ha acceso i riflettori di tutto il mondo. Tra star, imprenditori e manifestanti, questa unione ha suscitato emozioni contrastanti. La coppia ha condiviso il primo scatto delle nozze sui social, lasciando intravedere un evento da sogno. Ma cosa si cela dietro questa cerimonia da favola? Scopriamolo insieme, continuando a leggere.

E arrivato il fatidico sì che lega il terzo uomo più ricco al mondo alla conduttrice e pilota di aerei. Quasi 200 invitati tra star di Hollywwod, della musica e dell'imprenditoria, proteste di attivisti e cittadini veneti. Sanchez pubblica il primo scatto delle nozze sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Il 'sì' di Jeff e Lauren, i Bezos sposi alla Cini a Venezia - Si sono detti 'sì' e scambiati le fedi nuziali Jeff Bezos e Lauren Sanchez, da questa sera ufficialmente marito e moglie, con una cerimonia nella Fondazione Cini dell'Isola di San Giorgio a Venezia, b ... Come scrive ansa.it

Lauren Sánchez sposa: capelli raccolti e soft make-up, il beauty look per il suo sì a Jeff Bezos - up eyes declinato nei toni caldi e avvolgenti, una manicure romantica. Riporta vanityfair.it