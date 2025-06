Jeff Bezos e Lauren imprevisto al party pre-nozze | cosa è successo

Un matrimonio da favola tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez si è trasformato in un'insolita avventura a causa di un imprevisto temporale, dimostrando come anche gli eventi più attesi possano essere messi alla prova dalla natura. La serata, che prometteva glamour e emozioni, ha visto il suo fascino sfidato dalla pioggia, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa è successo davvero durante questa giornata memorabile? Scopriamolo insieme.

Sembrava l’inizio di una favola, ma la serata inaugurale delle nozze più attese dell’anno si è trasformata in una corsa contro il maltempo. L’evento in questione è quello del matrimonio tra Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, e la giornalista Lauren Sanchez. Un matrimonio celebrato in laguna con una lista di invitati da far impallidire anche Hollywood, ma funestato da un temporale che ha messo a dura prova l’organizzazione millimetrica dell’evento. La prima festa, prevista come preambolo del grande sì, si è conclusa anzitempo sotto una pioggia battente e con raffiche di vento che hanno scombinato ogni cosa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

