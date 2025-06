Jeff Bezos? Ah no è il sosia | anche lui a Venezia per portare il regalo di nozze al magnate e alla sposa

A Venezia, tra calli e ponti, un sosia di Jeff Bezos sta attirando l’attenzione di turisti e curiosi: si chiama Cadgas Halicilar e sembra il doppio perfetto del fondatore di Amazon. Ma non si limita a scattare foto: è lì per consegnare un regalo di nozze speciale, condividendo un momento unico con il suo beniamino. La città delle gondole si trasforma così in un palcoscenico di sorprese e misteri, lasciandoci svelare un dettaglio affascinante.

Cadgas Halicilar: anche il sosia di Jeff Bezos è sbarcato a Venezia. Ed ha un regalo per il suo beniamino. Chi è l'uomo che tutti scambiano per il fondatore di Amazon. Si chiama Cadgas Halicilar e in questi giorni va in giro per Venezia a scattare foto con turisti e curiosi. Il motivo? Molti lo scambiano per il magnate Jeff Bezos. Non si tratta certo del fondatore di Amazon, giunto in Laguna in questi giorni per festeggiare il matrimonio "della discordia" con la giornalista Lauren Sanchez.

