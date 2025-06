Jedi origin movie | sorprese e collegamenti in Star Wars

Star Wars si prepara a svelare i segreti più antichi della sua galassia con il nuovo film "Dawn of the Jedi", ambientato 25.000 anni prima delle avventure conosciute. Tra sorprese e collegamenti sorprendenti, la pellicola promette di approfondire l’origine dei Jedi e il ruolo della razza Rakata, aprendo una finestra affascinante sul passato. La regia di James Mangold promette di portare questa epoca mitica in modo epico e coinvolgente, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso.

star wars anticipa il film sull'origine dei jedi e il ruolo della razza rakata. Il franchise di Star Wars sta per introdurre una nuova narrazione dedicata alle origini dei Jedi, ambientata circa 25.000 anni prima degli eventi della saga principale. Questa novità si concretizza nel progetto cinematografico attualmente in fase di scrittura, intitolato provvisoriamente Dawn of the Jedi. La pellicola, affidata alla regia di James Mangold e al contributo dello sceneggiatore Beau Willimon, promette di esplorare le radici dell'ordine Jedi e la loro connessione con la Forza. il contesto storico e i collegamenti con altri elementi del franchise.

