Jasmine Paolini trova la bestia nera Swiatek Tante sconfitte dolorose ma l’erba potrebbe appiattire i valori

Dopo cinque sconfitte consecutive contro Iga Swiatek, Jasmine Paolini si prepara a sfidare la “bestia nera” nella semifinale del WTA di Bad Homburg. L’erba tedesca potrebbe essere il campo ideale per invertire le sorti e scrivere una nuova pagina nel suo percorso. Questa superficie, infatti, potrebbe appiattire i valori e favorire l’azzurra nel tentativo di conquistare la prima vittoria contro la campionessa polacca. La sfida è aperta: chi alzerà il trofeo?

A caccia della prima vittoria. Dopo cinque sconfitte consecutive, Jasmine Paolini sogna il primo successo della carriera contro Iga Swiatek e un’affermazione quest’oggi darebbe alla toscana l’accesso alla finale del WTA di Bad Homburg. Sull’erba tedesca, infatti, l’azzurra e la polacca si affrontano nella prima delle due semifinali e proprio questa “nuova” superficie nei loro confronti potrebbe aiutare Jasmine a cancellare lo zero nella casella vittorie. Swiatek è stata finora una vera e propria bestia nera per Paolini, con la polacca che ha concesso un solo set all’azzurra. L’ultima sfida tra loro è stata in un match ad esibizione alla World Tennis League a Dubai, con Paolini che si è dovuta ritirare nel corso del secondo set dopo che aveva perso il primo per 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it