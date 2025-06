Jasmine Paolini snervata dal trucchetto di Iga Swiatek | Ogni volta lo fa devo stare calma

Nel mondo del tennis, ogni colpo e ogni gesto possono nascondere strategie sorprendenti. Jasmine Paolini, visibilmente frustrata dal trucchetto di Iga Swiatek, ha ceduto allo sfogo durante il match, dimostrando quanto la tensione possa salire in campo. Anche Azarenka aveva già vissuto momenti simili, e ora tocca a Paolini mantenere la calma per affrontare la sfida. Continua a leggere per scoprire come si svilupperà questa emozionante partita.

Jasmine Paolini si è lasciata andare ad uno sfogo durante il match contro Iga Swiatek. Anche lei, come Azarenka, non ne poteva più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

