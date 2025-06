Jannik Sinner nel caos addio Panichi-Badio | spuntano 2 video cos' è successo?

Il mondo di Jannik Sinner è stato scosso da un terremoto improvviso. Con l’addio di Marco Panichi e Ulises Badio, il giovane talento italiano si prepara a una nuova fase, mentre emergono due video che alimentano il mistero. Un cambiamento inaspettato, avvenuto proprio all’alba di Wimbledon, che lascia tutti a chiedersi cosa abbia portato a questa svolta. La domanda ora è: quale direzione prenderà il suo futuro?

Un vero e proprio terremoto nella squadra di Jannik Sinner: Marco Panichi e Ulises Badio non fanno più parte del suo entourage. Addio. Un fulmine a ciel sereno, sostanzialmente in concomitanza con l'estrazione del tabellone di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha infatti deciso di voltare pagina, scegliendo un nuovo preparatore atletico e un diverso fisioterapista. Mistero sulle ragioni e su cosa sia accaduto nel breve arco di tempo che separa il torneo di Halle dall’inizio di Wimbledon. Quali le ragioni che possono essere alla base di una rottura così repentina? Potrebbe essere lo stesso Sinner a fornire spiegazioni ufficiali durante il media day in programma domani, sabato 28 giugno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner nel caos, addio Panichi-Badio: spuntano 2 video, cos'è successo?

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - addio - panichi

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Sinner si separa da Panichi e Badio: Jannik dice addio a preparatore atletico e fisioterapista Vai su X

Sinner cambia ancora: Panichi e Badio non fanno più parte del team Una nuova rivoluzione potrebbe stravolgere il team Sinner. Jannik è arrivato a Londra e sui prati inglesi si prepara per fare il suo debutto a Wimbledon. Al suo fianco ci sono Simone Va Vai su Facebook

Sinner si separa da Panichi e Badio: Jannik dice addio a preparatore atletico e fisioterapista; Sinner cambia preparatore e fisioterapista: Marco Panichi e Ulises Badio fuori dallo staff; Marco Panichi e Ulises Badio verso l’addio allo staff di Sinner, secondo alcune indiscrezioni.

Sinner cambia tutto, addio a Panichi e Badio: mossa a sorpresa di Jannik prima di Wimbledon, al suo fianco Cipolla - A pochi giorni da Wimbledon è scoppiato un terremoto nel team di Sinner, che si è separato da Panichi e Badio, rimanendo a Londra con i soli Cahill, Vagnozzi e Cipolla ... Riporta sport.virgilio.it

Marco Panichi e Ulises Badio verso l’addio allo staff di Sinner, secondo alcune indiscrezioni - Secondo quanto riportato da Sky Sport, alla base della rottura ci sarebbe un’intervista rilasciata da Panichi, ritenuta inopportuna dall’entourage del tennista altoatesino. Si legge su tg.la7.it