Jannik Sinner cambia ancora il team | fuori dallo staff il preparatore atletico Marco Panichi ed il fisioterapista Ulises Badio

Le voci su un nuovo cambio nello staff di Jannik Sinner si fanno sempre più insistenti, alimentate dalle recenti indiscrezioni. Il talento azzurro, attualmente al top della sua carriera, sembra pronto a separarsi dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio, segnando un'altra svolta nel suo percorso professionale. I dettagli di questa sorprendente decisione potrebbero rivoluzionare il suo futuro in campo.

Sono sempre più insistenti a Wimbledon le voci di un cambio nello staff di Jannik Sinner: il numero 1 azzurro a sorpresa è pronto infatti ad annunciare la fine della collaborazione con il preparatore atletico Marco Panichi ed il fisioterapista Ulises Badio, entrambi entrati nel gruppo del campione azzurro al posto di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, mandati via dopo il caso clostebol. Panichi e Badio,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Jannik Sinner cambia ancora il team: fuori dallo staff il preparatore atletico Marco Panichi ed il fisioterapista Ulises Badio

