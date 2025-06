James Hunt trionfa con la Hesketh | la favola del GP d’Olanda 1975

Nel GP d’Olanda 1975, James Hunt trasformò una sfida in leggenda, conquistando la vittoria con la piccola scuderia Hesketh Racing. Un trionfo romantico e rivoluzionario, che ha scritto una pagina indimenticabile della Formula 1. Beatrice Frangione e Luca Preti ci guidano attraverso quell’epica giornata, svelando il coraggio, la passione e l’irriverenza di un’epoca indimenticabile, dimostrando che a volte i sogni più audaci diventano realtà.

La prima vittoria di James Hunt in Formula 1 non fu solo una gara vinta, ma una favola romantica a motore. Nel GP d’Olanda 1975, Hunt trionfa con la piccola e indipendente Hesketh Racing, senza sponsor e con uno stile fuori dagli schemi.? In questo episodio, Beatrice Frangione e Luca Preti ci raccontano l’incredibile storia di quella giornata leggendaria: dalla personalità irriverente di Hunt al coraggio del team Hesketh, un mix esplosivo che ha lasciato il segno nella storia della F1. Scopri aneddoti, retroscena e perché questa vittoria è considerata una delle più romantiche e inattese della Formula 1 moderna. 🔗 Leggi su Oasport.it