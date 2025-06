James Franco sogna un film con Matteo Garrone | È un regista visionario

Durante la seconda serata del BCT di Benevento, James Franco ha ricevuto il premio alla carriera, esprimendo entusiasmo per il cinema italiano e un sogno speciale: collaborare con il visionario regista Matteo Garrone. Un desiderio che dimostra come il ponte tra Hollywood e il cinema italiano si rafforzi, aprendo nuove possibilità creative. Immaginare una sinergia tra questi due talenti promette di rivoluzionare le scene cinematografiche future.

Durante la premiazione al BCT di Benevento, James Franco ha espresso il desiderio di lavorare con il regista italiano Matteo Garrone in un progetto futuro. James Franco è stato premiato alla carriera al BCT - Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. Durante la cerimonia, tenutasi nella seconda serata del festival, l'attore ha ringraziato il pubblico per il riconoscimento e ha condiviso il suo interesse per il cinema italiano. Nel suo discorso, Franco ha rivelato di voler collaborare con Matteo Garrone, regista che ammira profondamente. La stima per Matteo Garrone "Quando ero giovane pensavo solo al lavoro, in modo quasi ossessivo: giravo su un set di giorno e di notte ne frequentavo un altro.