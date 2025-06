James Bond | svelati gli attori più accreditati per interpretare il nuovo 007

Il mondo di James Bond si prepara a un emozionante nuovo capitolo, con nomi di stelle che si contendono il ruolo di 007. Dopo l’addio di Daniel Craig nel 2021, l’attesa cresce: chi sarà il prossimo volto dell’agente più famoso del cinema? Amazon, con il suo imprint sul franchise, sta valutando attentamente i candidati più credibili. La suspense è alle stelle: l’identità del nuovo Bond sta per essere svelata, e le sorprese non sono finite.

Secondo quanto riferito, per il prossimo film di James Bond si starebbe valutando tre star come candidati come nuovo agente 007, dato che l’uscita del film nelle sale si avvicina. Dopo l’uscita di scena di Daniel Craig nei panni di James Bond nel 2021, non è ancora chiaro chi lo sostituirà . Amazon ha ora le redini del franchise e è stato appena annunciato che Denis Villeneuve dirigerà Bond 26, il che significa che il nuovo film sta procedendo. Secondo Variety, Tom Holland, 29 anni, Jacob Elordi, 28 anni, e Harris Dickinson, 29 anni, sono in cima alla lista degli attori che potrebbero vestire i panni di 007 nel prossimo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it