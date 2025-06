James Bond | rivelati possibili dettagli dell’accordo con Denis Villeneuve

L'attesa si fa intensa: con Denis Villeneuve alla regia del prossimo James Bond, emergono dettagli sorprendenti sull’accordo tra lui e Amazon. Scopriamo perché questa scelta ha lasciato fuori Christopher Nolan e quali innovazioni potrebbero rivoluzionare la saga. Un progetto intrigante che promette di ridefinire il celebre agente segreto: preparatevi a scoprire cosa ci riserva questa nuova avventura cinematografica.

Dopo aver appreso che Denis Villeneuve ( Arrival, Blade Runner 2049, Dune ) sarà il regista del prossimo film della saga di James Bond, un nuovo rapporto sul progetto rivela quelli che sarebbero alcuni dettagli sull’accordo tra Villeneuve e Amazon e che potrebbero spiegare perché Christopher Nolan non è stato selezionato come regista. Prima dell’annuncio riguardante Villeneuve, infatti, molti registi erano infatti considerati favoriti, tra cui Nolan. Il regista premio Oscar è stato una scelta degna di nota per un po’, considerando il suo noto interesse per il franchise, anche se la probabilità sembrava scarsa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

