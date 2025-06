Jacobelli è severo con la Juventus | La partita di ieri contro il Manchester City ha dimostrato questo Servono tre profili ai bianconeri

Xavier Jacobelli non risparmia critiche alla Juventus dopo la sfida contro il Manchester City, descrivendo i bianconeri come vittime di un vero ciclone. La partita di ieri ha evidenziato le aree di miglioramento e la necessità di rafforzare il team con tre profili chiave. La sconfitta serve come campanello d’allarme: ora, più che mai, i bianconeri devono affrontare con determinazione le sfide future per tornare ai vertici.

Jacobelli è severo con la Juventus: «La partita di ieri contro il City ha dimostrato questo». La sua analisi sui bianconeri dopo la sconfitta. Intervenuto ai microfoni di Radio Radio  Xavier Jacobelli  ha commentato il pareggio maturato a Orlando tra Juventus e Manchester City. Le sue parole. MANCHESTER CITY CICLONE – « È stato un autentico ciclone, il City. La partita di ieri ha confermato una volta di più la grandezza della squadra di Guardiola. In ambito bianconero preoccupano soprattutto le distrazioni difensive. La retroguardia di Tudor è stata veramente un disastro. Se vai ad affrontare il City e ricorri a un turnover così pesante, complichi la situazione e quindi vai incontro a una sconfitta molto dura » COSA SERVE ALLA JUVE SUL MERCATO – « È fondamentale intervenire sul mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Jacobelli è severo con la Juventus: «La partita di ieri contro il Manchester City ha dimostrato questo. Servono tre profili ai bianconeri»

In questa notizia si parla di: juventus - severo - partita - dimostrato

Abbiamo fallito. Fallito nel vero senso della parola. Abbiamo perso la partita che, per ogni tifoso interista, valeva quanto una vita. Il PSG si è dimostrato troppo superiore. Lo erano anche Bayern e Barcellona, ma contro di loro l’Inter aveva giocato con il cuore, c Vai su Facebook

Jacobelli severo sulla Juve: «Col City questo a galla»; News: Cavese sconfitta a Biella dalla Juventus Next Gen, bianconeri ai play-off; Fabio Capello senza pietà dopo Juve-Milan: E questi sono da Superlega?.

Juventus, Savona: "Soddisfatto della prestazione. Abbiamo dimostrato carattere" - Nicolò Savona, difensore della Juventus, è intervenuto in sala stampa al termine di Bologna- tuttomercatoweb.com scrive

Juventus, Savona esulta: "Grande prestazione. Abbiamo dimostrato carattere" - MSN - Siamo andati in vantaggio e poi è arrivato il gol del Bologna. Lo riporta msn.com