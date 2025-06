Jackson Juventus non tramonta questa idea per l’attacco | è una delle alternative a quel nome! Le ultimissime

Jackson Juventus, ancora in corsa come possibile sostituto di Vlahovic, continua a far sognare i tifosi bianconeri. Questa idea, nonostante le voci, non tramonta e resta una delle principali opzioni nel mirino della dirigenza. Le ultime novità di mercato suggeriscono che la Juve sta valutando attentamente ogni scenario per rinforzare l’attacco e tornare a sognare grandi traguardi. La settimana promette sviluppi decisivi, e i tifosi sono pronti a scoprire se Jackson sarà la sorpresa...

novità sulle strategie bianconere. L’edizione odierna de La Gazzetta dello sport ha fatto il punto sul calciomercato Juventus, in questa fase alla ricerca di un nuovo centravanti che verosimilmente andrà a sostituire Vlahovic nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dal quotidiano in lista è ancora presente il nome di Jackson, attaccante che il Chelsea potrebbe far partire nel corso dell’estate. È una delle alternative in casa bianconera a David, primissimo nome per rinforzare il reparto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Jackson Juventus, non tramonta questa idea per l’attacco: è una delle alternative a quel nome! Le ultimissime

In questa notizia si parla di: juventus - tramonta - idea - attacco

Lookman Juventus, non tramonta questa pista per l’attacco bianconero! Può arrivare a Torino solo in un caso: i dettagli - Lookman Juventus, questa pista resta viva per l’attacco bianconero. Il talento nigeriano potrebbe approdare a Torino solo in determinate condizioni: scopri i dettagli e le possibili evoluzioni di questa trattativa estiva.

La Juventus sta pensando ad Ademola Lookman per l’attacco Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella lista dei nomi degli attaccanti appetibili rientra anche il nigeriano La valutazione dell’attaccante bergamasco si aggira intorno ai 60 mi Vai su Facebook

Lookman Juventus, non tramonta questa idea per l'attacco; Hojlund-Douglas Luiz, scambio folle? I perché dell'idea per l'attacco Juve; Retegui Juve, non tramonta questa pista per l'attacco.

Juventus, idea per l’attacco: due nomi, ma attenzione alla concorrenza - Tanto lavoro per Damien Comolli da quando è avvenuto l’insediamento ufficiale come ... Lo riporta informazione.it

Juventus: per l'attacco spunta l'idea Sesko - Juventus, Conceição verso la conferma: 30 milioni di euro il costo del cartellino Calciomercato: la Juventus sogna la coppia Osimhen- Come scrive it.blastingnews.com