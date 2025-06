Ivanna Sakhno l' antagonista di M3gan 2.0 | Ho studiato le nuove tecnologie e i robot in Giappone

Ivanna Sakhno, l'affascinante antagonista di M3GAN 2.0, condivide la sua esperienza nel ruolo di Amelia, l'androide militare protagonista del sequel che ha rivoluzionato l'horror tecnologico. Durante la videointervista, l'attrice rivela come le sue ricerche sulle nuove tecnologie e i robot in Giappone abbiano ispirato la creazione di questo personaggio complesso e inquietante. Scopri come il mondo della robotica può trasformare il nostro futuro e alimentare il terrore...

Nella videointervista, Ivanna Sakhno racconta la sua esperienza nei panni di Amelia, l'androide militare protagonista di M3GAN 2.0, sequel dell'horror tecnologico che ha conquistato il pubblico nel 2022. Progettata per l'infiltrazione e la logistica militare, Amelia nasce da una costola del. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ivanna - sakhno - m3gan - antagonista

M3GAN 2.0 – Recensione – Da assassina ad agente segreto; Cinema: nelle sale irrompe l’IA con il distopico film “Megan”; M3GAN 2.0: Ivanna Sakhno nel cast del sequel.

Star Wars: Ahsoka 2, Ivanna Sakhno rompe il silenzio sul ritorno di Shin Hati! - Sentite che cosa ha detto l'attrice Ivanna Sakhno a proposito del ritorno di Shin Hati nella seconda stagione di Ahsoka. serial.everyeye.it scrive

M3GAN 2.0, tutto quello che c'è da sapere sul sequel horror in uscita oggi - 0, che esce da oggi (giovedì 26 giugno 2025) nei cinema italiani, c’è il grande ritorno della bambola killer, tra azione, satira e rivolte artificiali. Come scrive tg24.sky.it